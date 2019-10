Porto Alegre e 99 lançam parceria de análise do trânsito pioneira no País

A prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta terça-feira (15), uma parceria pioneira entre a empresa de transporte por aplicativo 99 e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para gerenciar a mobilidade do trânsito na capital gaúcha. Porto Alegre é a primeira cidade fora da China - país sede da DidiChuxing, dona da 99 - a implementar a tecnologia, chamada de Mapa de Fluidez. Atualmente, o app da 99 tem operação em mais de 1,6 mil cidades brasileiras.

Os dados gerados pelo GPS dos motoristas conectados à plataforma da 99 fornecem informações para um mapa a partir da velocidade dos veículos. Com essas informações, que já são coletadas desde julho, a EPTC pode tomar decisões sobre alterações imediatas na malha viária. A empresa não divulga quantos carros fazem, atualmente, o serviço na cidade.

O gerente de políticas públicas da 99, Miguel Jacob, salientou o "perfil" de Porto Alegre para a escolha da cidade como pioneira no projeto. "Porto Alegre tem uma dose de vontade e capacidade institucional para receber a inovação, por isso apostamos aqui", afirmou Jacob durante o lançamento da parceria no Salão Nobre da prefeitura da Capital. De acordo com o Executivo, outras cidades para integrarem a iniciativa ainda não estão no radar a curto prazo, mas a expectativa é de que o projeto seja expandido no País.

A próxima etapa de utilização da ferramenta, prevista para ser implementada até o fim do ano, promete entregar uma leitura de desempenho dos quase 4 mil semáforos da Capital. Uma equipe técnica da China deve desembarcar em Porto Alegre para observar a otimização semafórica baseada nos dados gerados pela ferramenta. Hoje, mais de 95% do sistema de sinaleiras da cidade já pode ser operado remotamente a partir da central de monitoramento da EPTC, o que permite uma ação rápida por parte do órgão municipal a partir da interpretação dos dados.

O gerente de inovação da EPTC, Augusto Langer, salientou a possibilidade de propor um novo plano viário a partir dos dados coletados. "A inteligência artificial vai permitir analisar resultados de medidas já tomadas, por exemplo, como a criação de faixas exclusivas de ônibus, a alteração de sentidos de vias e o impacto de obras", avalia Langer.