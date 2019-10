Zaffari conclui parte da cobertura do Terminal Triângulo na próxima semana

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em uma semana de chuva em Porto Alegre, uma notícia que vai melhorar a vida de quem pega ônibus diariamente no Terminal Triângulo, na zona norte da Capital. A colocação do novo telhado do terminal, o segundo maior em fluxo de passageiros na cidade, deve ser concluída fechando o vão ainda aberto até a próxima semana, segundo o grupo Zaffari, que está bancando a reforma dentro de uma compensação pela implantação de um novo empreendimento na região.

A obra ainda tem etapas para conclusão prevista em novembro. "Até o fim da semana que vem, a parte que ficou muito tempo aberta deverá estar completamente fechada, evitando que os usuários sejam atingidos em dias de chuva", disse, por nota, a prefeitura. O Zaffari vai gastar R$ 1,62 milhão com a reforma.

A obra, que começou em junho, está 50% concluída. Esta semana os trabalhos se concentram no vão aberto do telhado. Trinta trabalhadores atuam na execução simultânea de quatro etapas. A intervenção é dividida em 15 etapas que ocorrem de forma coordenada para causar o menor transtorno possível aos usuários. A cada fase cumprida, a área é liberada para o fluxo de ônibus e passageiros.

Obras se concentram no vão central da estrutura, arrancada em dezembro de 2014. Fotos: Zaffari/Divulgação

Desde dezembro de 2014, o terminal está sem boa parte da cobertura devido a um vendaval durante temporal que arrancou a estrutura. Portanto, quase cinco anos sem a proteção. As obras tiveram início em junho

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), Marcelo Gazen, explica que a recuperação estrutural inclui remoção de telhas metálicas e policarbonato, que são revitalizadas e reinstaladas ou substituídas por novas, lavagem e recuperação, instalação de reforços e pintura das estruturas metálicas. "Na parte que estava aberta em decorrência do temporal, também está ocorrendo um reforço com novas treliças metálicas”, explica o secretário.

O Triângulo fica na avenida Assis Brasil, próximo à bifurcação com a avenida Baltazar de Oliveira Garcia, tem 15 mil metros quadrados, com cobertura em 7 mil metros quadrados. É considerado o mais importante terminal urbano de Porto Alegre pelas dimensões, volume de passageiros e conexão com a Região Metropolitana. Cerca de 35 mil pessoas embarcam e desembarcam de 950 ônibus por dia.

Terminal é considerado a maior conexão com transporte na região Metropolitana