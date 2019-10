DJ Avicii é homenageado com estátua de cera em museu de Nova Iorque

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O DJ e produtor sueco Tim Bergling, mais conhecido como Avicii, foi honrado pelo Museu Madame Tussauds, em Nova Iorque, com uma estátua de cera. Considerado uma das principais estrelas da música eletrônica, ele foi encontrado morto em abril de 2018.

"Estamos sempre procurando criar as celebridades que causaram um impacto significativo em seu campo, e acho que é fácil ver que o Avicii é um dos músicos mais emblemáticos da nossa geração", disse Tom Middleton, gerente geral do Madame Tussauds Nova Iorque, ao site Billboard.

Ele contou que os designers que trabalharam na criação da figura de cera estudaram horas e horas de filmagens de Avicii, capturando todos os ângulos possíveis para criar as dimensões adequadas. Após meses de trabalho, a estátua estreou nesta terça-feira (8) na sala de música do Madame Tussauds. Os visitantes poderão ver o DJ como sempre foi visto: atrás de uma cabine, uma mão no ar, a outra repousando sobre o mixer e um sorriso radiante.

A experiência, segundo Middleton, inclui clipes e músicas de alguns dos shows mais emblemáticos dele. "Queremos permitir que nossos visitantes revivam isso, tragam isso à vida com luzes e músicas e tenham uma experiência que não será possível viver mais."

O Madame Tussauds tem unidades em cidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e em Sidnei, na Austrália. Diversas personalidades figuram entre as estátuas de cera, a exemplo de Meghan Markle e do príncipe Harry, Beyoncé, Jennifer Lopez e Beatles.