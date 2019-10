Concessão do zoológico de Sapucaia não tem interessado

A tentativa de conseguir um concessionário para assumir o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul acabou terminando deserta nesta segunda-feira (7). A Subsecretaria Central de Licitações (Celic) informou que a licitação não teve empresa interessada.

A oferta havia sido lançada em agosto para potenciais interessados no Brasil e exterior. O zoo estava ligado à Fundação Zoobotânica, que foi uma das instituições extintas pela Assembleia Legislativa em fim de 2016. Até hoje diversas atribuições da zoobotânica não tiveram definição. O Jardim Botânico é um do ativos que pertencia à entidade.

zoo seria uma das primeiras concessões no atual governo. O estudo de viabilidade sobre a concessão do zoo foi feito pela consultoria KPMG/Manesco/Planos, contratada no governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018). A modelagem proposta pela KPMG previa que o concessionário privado teria de aplicar R$ 59 milhões por 30 anos. Outro detalhe é que 70% das obras deveriam estar prontas em até três anos. Outra exigência era que a empresa mantivesse o valor do ingresso da visitação, hoje em R$ 15,00.

Segundo o governo estadual, imóveis, móveis, benfeitorias, instalações e acervo que fazem parte do zoo ficariam sob gestão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura. "O governo seguirá com a busca por parceiros da iniciativa privada para a administração do parque. Entretanto, diante da falta de propostas, o corpo técnico do governo avaliará algumas premissas da modelagem para republicação do edital, ainda sem data prevista", projeta o Estado.