Trecho da trincheira da Ceará inacabado recebe retoques finais

Quem passa próximo à área da trincheira da avenida Ceará, para ingressar em Porto Alegre vindo do Litoral e de Canoas, percebe que a obra, herdada da Copa do Mundo de 2014, está nos detalhes finais. Operários trabalham em retoques nas laterais. As três pistas que compõem a travessia estão finalizadas. A prefeitura mantém a previsão de que a liberação da obra no fim de outubro . O valor toral ficará em mais de R$ 42,3 milhões, R$ 10 milhões acima do contrato original.

O sentido da ligação da avenida Farrapos saindo da Capital foi liberado para o trânsito em abril de 2018 . A instalação da trincheira começou em 2013 como um dos elementos para melhorar a mobilidade para o Mundial.

Em setembro, a prefeitura repassou mais R$ 736,4 mil para a Conpasul, que executa a obra, sendo R$ 425 mil da Caixa, financiamento oriundo da Copa, e mais de R$ 300 mil do aporte que foi contratado do Banrisul para quitar pendências do pacote de intervenções. Também já foram encaminhadas faturas de cerca de R$ 347 mil, que dependem de análise de áreas da prefeitura e que tramitam nas instituições financeiras, explicou a Secretaria de Planejamento e Gestão.

"No momento, a estimativa de entrega se mantém até o final de outubro. A empresa está confirmando as entregas de materiais e equipamentos", diz a pasta.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), falta instalar iluminação, fazer pavimentação de um dos lados da trincheira, concluir a casa de bombas e instalar telas nas paredes da passagem. Um novo conjunto será integrado às bombas, pois o temor é de inundação na área mais baixa da trincheira em dias de chuva.