Veja onde estão as 100 vagas para trabalhar no Censo no Rio Grande do Sul

Quem estiver interessado em trabalhar no Censo Demográfico de 2020 deve ficar ligado nas vagas que estão sendo ofertadas para seleção em concurso público. As inscrições começaram nesta quarta-feira (25) e vão até 15 de outubro.
No Rio Grande do Sul, são 100 vagas em 77 regionais (veja a oferta de cada região na lista abaixo
). Porto Alegre tem o maior número, são sete postos. São 79 vagas de Agente Censitário Operacional (ACO), 14 para Coordenador Censitário Subárea (CCS) e sete vagas para portadores de deficiência. No País
, o total é de 1.343 postos de CCS e outros 1.315 para ACO.
Os candidatos para as vagas de coordenador precisam ter Ensino Superior completo em qualquer área de formação. Para agente, é exigido Ensino Médio completo. Para ser coordenador, o interessado precisa ter Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B.
O CCS receberá R$ 3.100,00 mensais, e o ACO, R$ 1.700,00. A jornada de trabalho das duas funções será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. O período máximo da contratação é de 12 meses, que pode ser prorrogado, conforme as regras da legislação em vigor. Veja aqui
o edital e mais detalhes.
As provas da seleção serão em 8 de dezembro. O resultado sai em janeiro.
Confira as regionais, municípios que abrangem e vagas:
ALEGRETE: 1
ARROIO DO MEIO: 1
- CANUDOS DO VALE
- FORQUETINHA
- MARQUES DE SOUZA
- PROGRESSO
- SANTA CLARA DO SUL
- SÉRIO
- TRAVESSEIRO
ARVOREZINHA: 1
- ANTA GORDA
- ILÓPOLIS
- ITAPUCA
- NOVA ALVORADA
- PUTINGA
- RELVADO
BAGÉ: 1
- ACEGUÁ
- CANDIOTA
- HULHA NEGRA
- PEDRAS ALTAS
- PINHEIRO MACHADO
BENTO GONÇALVES: 2
- BARÃO
- BOA VISTA DO SUL
- CARLOS BARBOSA
- CORONEL PILAR
- GARIBALDI
- MONTE BELO DO SUL
- PINTO BANDEIRA
- SANTA TEREZA
CAÇAPAVA DO SUL: 1
- LAVRAS DO SUL
- SANTANA DA BOA VISTA
CACHOEIRA DO SUL: 1
- CANDELÁRIA
- CERRO BRANCO
- NOVO CABRAIS
- PARAÍSO DO SUL
CAMAQUÃ: 1
- AMARAL FERRADOR
- ARAMBARÉ
- CHUVISCA
- CRISTAL
- DOM FELICIANO
CANELA: 1
CANOAS: 2
- NOVA SANTA RITA
- CACHOEIRINHA
CARAZINHO: 1
- ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
- COQUEIROS DO SUL
- NÃO-ME-TOQUE
- SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
CASCA: 1
- CIRÍACO
- DAVID CANABARRO
- GENTIL
- MULITERNO
- SANTO ANTÔNIO DO PALMA
- SÃO DOMINGOS DO SUL
- VANINI
CAXIAS DO SUL: 2
CERRO LARGO: 1
- CAMPINA DAS MISSÕES
- CÂNDIDO GODÓI
- SALVADOR DAS MISSÕES
- SÃO PAULO DAS MISSÕES
- SÃO PEDRO DO BUTIÁ
CRUZ ALTA: 1
- BOA VISTA DO CADEADO
- BOA VISTA DO INCRA
- FORTALEZA DOS VALOS
- PEJUÇARA
- TUPANCIRETÃ
ENCANTADO: 1
- CAPITÃO
- COQUEIRO BAIXO
- DOUTOR RICARDO
- MUÇUM
- NOVA BRÉSCIA
- ROCA SALES
- VESPASIANO CORREA
ERECHIM: 3
- ARATIBA
- ÁUREA
- BARÃO DE COTEGIPE
- BARRA DO RIO AZUL
- CAMPINAS DO SUL
- CARLOS GOMES
- CENTENÁRIO
- CRUZALTENSE
- GAURAMA
- ITATIBA DO SUL
- JACUTINGA
- MARCELINO RAMOS
- MARIANO MORO
- PAULO BENTO
- PONTE PRETA
- QUATRO IRMÃOS
- SÃO VALENTIM
- SEVERIANO DE ALMEIDA
- TRÊS ARROIOS
- VIADUTOS
ESPUMOSO: 1
- ALTO ALEGRE
- CAMPOS BORGES
- JACUIZINHO
- LAGOA DOS TRÊS CANTOS
- SALTO DO JACUÍ
- TAPERA
ESTRELA: 1
- COLINAS
- IMIGRANTE
- POÇO DAS ANTAS
- TEUTÔNIA
- WESTFALIA
FARROUPILHA: 1
- ALTO FELIZ
- NOVA PETRÓPOLIS
- NOVA ROMA DO SUL
- VALE REAL
FAXINAL DO SOTURNO: 1
- AGUDO
- DONA FRANCISCA
- IVORÁ
- JÚLIO DE CASTILHOS
- NOVA PALMA
- PINHAL GRANDE
- SÃO JOÃO DO POLÊSINE
FLORES DA CUNHA:1
- ANTÔNIO PRADO
- CAXIAS DO SUL (DISTRITO DE CRIÚVA)
- IPÊ
- NOVA PÁDUA
- SÃO MARCOS
FREDERICO WESTPHALEN: 1
- CAIÇARA
- PALMITINHO
- PINHEIRINHO DO VALE
- SEBERI
- TAQUARUÇU DO SUL
- VICENTE DUTRA
- VISTA ALEGRE
GRAVATAÍ: 1
GUAPORÉ: 1
- DOIS LAJEADOS
- MONTAURI
- SÃO VALENTIM DO SUL
- SERAFINA CORRÊA
- UNIÃO DA SERRA
- VISTA ALEGRE DO PRATA
IBIRUBÁ:1
- COLORADO
- CONDOR
- PANAMBI
- QUINZE DE NOVEMBRO
- SALDANHA MARINHO
- SANTA BÁRBARA DO SUL
- SELBACH
IJUÍ: 2
- AJURICABA
- AUGUSTO PESTANA
- BOZANO
- CATUÍPE
- CHIAPETTA
- CORONEL BARROS
- INHACORÁ
- JÓIA
- NOVA RAMADA
- SANTO AUGUSTO
- SÃO VALÉRIO DO SUL
LAGOA VERMELHA: 1
- CAPÃO BONITO DO SUL
- CASEIROS
- ESMERALDA
- IBIRAIARAS
- PINHAL DA SERRA
LAJEADO: 1
MONTENEGRO: 1
- BROCHIER
- MARATÁ
- PARECI NOVO
- SALVADOR DO SUL
- SÃO JOSÉ DO SUL
- SÃO PEDRO DA SERRA
NONOAI: 1
- BENJAMIN CONSTANT DO SUL
- ENTRE RIOS DO SUL
- ERVAL GRANDE
- FAXINALZINHO
- GRAMADO DOS LOUREIROS
- RIO DOS ÍNDIOS
- TRINDADE DO SUL
NOVA PRATA: 1
- GUABIJU
- NOVA ARAÇÁ
- NOVA BASSANO
- PARAÍ
- SÃO JORGE
NOVO HAMBURGO: 3
- CAMPO BOM
- DOIS IRMÃOS
- ESTÂNCIA VELHA
- IVOTI
- LINDOLFO COLLOR
- LINHA NOVA
- MORRO REUTER
- PICADA CAFÉ
- PRESIDENTE LUCENA
- SANTA MARIA DO HERVAL
- SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO
OSÓRIO: 1
- DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
- MORRINHOS DO SUL
- TRAMANDAÍ
- TRÊS CACHOEIRAS
PALMEIRA DAS MISSÕES: 1
- BOA VISTA DAS MISSÕES
- CHAPADA
- LIBERATO SALZANO
- NOVO BARREIRO
PAROBÉ: 1
- ARARICÁ
- NOVA HARTZ
- SAPIRANGA
PASSO FUNDO: 2
- CAMARGO
- COXILHA
- ERNESTINA
- MARAU
- MATO CASTELHANO
- NICOLAU VERGUEIRO
- PONTÃO
- SERTÃO
- VILA MARIA
PELOTAS: 3
- ARROIO DO PADRE
- ARROIO GRANDE
- CANGUÇU
- CAPÃO DO LEÃO
- CERRITO
- HERVAL
- JAGUARÃO
- MORRO REDONDO
- PEDRO OSÓRIO
- PIRATINI
- SÃO LOURENÇO DO SUL
- TURUÇU
PINHAL: 1
- CERRO GRANDE
- JABOTICABA
- LAJEADO DO BUGRE
- NOVO TIRADENTES
- SAGRADA FAMÍLIA
- SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
- SÃO PEDRO DAS MISSÕES
PORTO ALEGRE: 7
PORTO XAVIER: 1
- PIRAPÓ
- PORTO LUCENA
- ROQUE GONZALES
- SÃO NICOLAU
REDENTORA: 1
- CORONEL BICACO
- DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES
- ERVAL SECO
- MIRAGUAÍ
RIO GRANDE: 1
RODEIO BONITO: 1
- ALPESTRE
- AMETISTA DO SUL
- CRISTAL DO SUL
- IRAÍ
- PLANALTO
ROSÁRIO DO SUL: 1
- CACEQUI
- SANTA MARGARIDA DO SUL
- SÃO GABRIEL
SANANDUVA: 1
- ÁGUA SANTA
- IBIAÇÁ
- MAXIMILIANO DE ALMEIDA
- PAIM FILHO
- SANTA CECÍLIA DO SUL
- SÃO JOÃO DA URTIGA
SANTA CRUZ DO SUL: 2
- BARROS CASSAL
- BOQUEIRÃO DO LEÃO
- ENCRUZILHADA DO SUL
- GRAMADO XAVIER
- HERVEIRAS
- MATO LEITÃO
- PANTANO GRANDE
- PASSO DO SOBRADO
- RIO PARDO
- SINIMBU
- VALE DO SOL
- VENÂNCIO AIRES
- VERA CRUZ
SANTA MARIA: 2
- DILERMANDO DE AGUIAR
- FORMIGUEIRO
- ITAARA
- JARI
- QUEVEDOS
- RESTINGA SECA
- SÃO MARTINHO DA SERRA
- SÃO PEDRO DO SUL
- SÃO SEPÉ
- SILVEIRA MARTINS
- TOROPI
- VILA NOVA DO SUL
SANTA ROSA: 3
- ALECRIM
- ALEGRIA
- BOA VISTA DO BURICÁ
- DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO
- HORIZONTINA
- INDEPENDÊNCIA
- NOVA CANDELÁRIA
- NOVO MACHADO
- PORTO MAUÁ
- PORTO VERA CRUZ
- SANTO CRISTO
- SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
- SENADOR SALGADO FILHO
- TRÊS DE MAIO
- TUPARENDI
- TUCUNDUVA
- UBIRETAMA
SANTA VITÓRIA DO PALMAR: 1
SANTANA DO LIVRAMENTO: 1
SANTIAGO: 1
- BOSSOROCA
- CAPÃO DO CIPÓ
- ITACURUBI
- NOVA ESPERANÇA DO SUL
- UNISTALDA
SANTO ÂNGELO: 1
- ENTRE-IJUÍS
- EUGÊNIO DE CASTRO
- GIRUÁ
- GUARANI DAS MISSÕES
- SETE DE SETEMBRO
- VITÓRIA DAS MISSÕES
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: 1
- CARAÁ
- GLORINHA
- IMBÉ
- ITATI
- MAQUINÉ
- TERRA DE AREIA
- TRÊS FORQUILHAS
SÃO BORJA: 1
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: 1
- JAGUARI
- MATA
- SÃO VICENTE DO SUL
SÃO FRANCISCO DE PAULA: 1
- BOM JESUS
- CAMBARÁ DO SUL
- JAQUIRANA
- SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
SÃO JERÔNIMO: 1
- ARROIO DOS RATOS
- BARÃO DO TRIUNFO
- BUTIÁ
- CHARQUEADAS
- GENERAL CÂMARA
- MINAS DO LEÃO
- VALE VERDE
SÃO JOSÉ DO OURO: 1
- BARRACÃO
- CACIQUE DOBLE
- MACHADINHO
- SANTO EXPEDITO DO SUL
- TUPANCI DO SUL
SÃO LEOPOLDO: 1
SÃO LUIZ GONZAGA: 1
- CAIBATÉ
- DEZESSEIS DE NOVEMBRO
- GARRUCHOS
- MATO QUEIMADO
- ROLADOR
- SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
- SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ: 1
- BOM PRINCÍPIO
- CAPELA DE SANTANA
- FELIZ
- HARMONIA
- PORTÃO
- SÃO VENDELINO
- TUPANDI
SAPUCAIA DO SUL: 1
SARANDI: 1
- BARRA FUNDA
- CONSTANTINA
- ENGENHO VELHO
- NOVA BOA VISTA
- NOVO XINGU
- RONDA ALTA
- RONDINHA
- TRÊS PALMEIRAS
SOBRADINHO: 1
- ARROIO DO TIGRE
- ESTRELA VELHA
- IBARAMA
- LAGOA BONITA DO SUL
- LAGOÃO
- PASSA SETE
- SEGREDO
- TUNAS
SOLEDADE: 1
- FONTOURA XAVIER
- IBIRAPUITÃ
- MORMAÇO
- POUSO NOVO
- SÃO JOSÉ DO HERVAL
- TIO HUGO
- VICTOR GRAEFF
TAPEJARA: 1
- CHARRUA
- EREBANGO
- ESTAÇÃO
- FLORIANO PEIXOTO
- GETÚLIO VARGAS
- IPIRANGA DO SUL
- VILA LÂNGARO
TAPES: 1
- BARRA DO RIBEIRO
- CERRO GRANDE DO SUL
- MARIANA PIMENTEL
- SENTINELA DO SUL
- SERTÃO SANTANA
TAQUARA: 1
- IGREJINHA
- RIOZINHO
- ROLANTE
- TRÊS COROAS
TAQUARI: 1
- BOM RETIRO DO SUL
- FAZENDA VILANOVA
- PAVERAMA
- TABAÍ
- TRIUNFO
TENENTE PORTELA: 1
- BARRA DO GUARITA
- DERRUBADAS
- ESPERANÇA DO SUL
- TIRADENTES DO SUL
- VISTA GAÚCHA
TORRES: 1
- ARROIO DO SAL
- CAPÃO DA CANOA
- MAMPITUBA
- XANGRI-LÁ
TRÊS PASSOS
- BOM PROGRESSO
- BRAGA
- CAMPO NOVO
- CRISSIUMAL
- HUMAITÁ
- SÃO MARTINHO
- SEDE NOVA
URUGUAIANA
VACARIA
- CAMPESTRE DA SERRA
- MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
- MUITOS CAPÕES
VERANÓPOLIS
- ANDRÉ DA ROCHA
- COTIPORÃ
- FAGUNDES VARELA
- PROTÁSIO ALVES
- VILA FLORES
VIAMÃO: 1
- ALVORADA
- BALNEÁRIO PINHAL
- CAPIVARI DO SUL
- CIDREIRA
- MOSTARDAS
- PALMARES DO SUL
- TAVARES