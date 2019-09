Greve de servidores do Judiciário tem adesão de 70% das comarcas gaúchas

A greve dos servidores do Judiciário do Rio Grande do Sul já registra adesão de mais de 70% das comarcas no Estado, de acordo com levantamento do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Sindjus-RS). O dado corresponde ao fechamento do primeiro dia de paralisação, que começou nessa terça-feira (24), e segue por tempo indeterminado.

De acordo com a entidade, a tendência é de que a adesão entre os servidores aumente nesta quarta-feira (25), sobretudo nas comarcas do interior do Estado, muito pela repercussão do primeiro dia de greve.

Servidores colocaram cartazes na fachada do Foro Central. Foto Luiza Prado/JC

O coordenador-geral do Sindjus, Fabiano Zalazar, explica que a pauta principal do movimento é a extinção dos cargos de oficial escrevente do quadro funcional do TJ, que poderão ser substituídos por cargos de técnico judiciário, se aprovado Projeto de Lei 93/2017 que tramita na Assembleia Legislativa. Ontem, uma mobilização em frente à AL conseguiu impedir que o projeto entrasse na pauta de votação. Para Zalazar, o PL acaba com os cargos "sem dar possibilidade de carreira", o que afetaria cerca de 3,4 mil trabalhadores.

Apesar da grande adesão à greve, o Sindjus informa que está mantendo o quadro mínimo de 30% dos funcionários, como previsto em lei. Ainda assim, o Tribunal de Justiça autorizou o corte do ponto dos servidores grevistas nessa terça. De acordo com Zalazar, "a retaliação se trata de um equívoco por parte da administração". O coordenador-geral diz que a categoria aguarda a apresentação de uma proposta por parte do TJ que apresente uma alternativa constitucional possível para evitar a extinção dos cargos.