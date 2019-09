Burger King finaliza duas novas operações em Porto Alegre

Com foco na expansão da região Sul do Brasil , o Burger King está perto de concluir as obras de duas novas unidades em Porto Alegre. No momento, a rede norte-americana de fast-food inaugura uma sede na avenida Cavalhada (2421), na esquina com a rua Santa Flora, ao lado do complexo esportivo Prime Sports. O restaurante contará com o sistema drive thru e dois andares de prédio (foto), mas ainda não há previsão para abertura ao público.