Uber fica mais um ano na manutenção do trecho 1 da orla em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre assinou nesta segunda-feira (23) a renovação por mais um ano do contrato de adoção para manutenção do Parque Moacyr Scliar, trecho um da orla do Guaíba, entre a Rótula das Cuias e a Usina do Gasômetro, pela Uber. A prefeitura informou que economizará R$ 1 milhão com a prorrogação, o mesmo valor informado para o primeiro ano. A companhia não informa os valores que deve gastar com os cuidados da orla.

A empresa de aplicativo de transportes continuará responsável pelos serviços de limpeza e manutenção e paisagismo do parque até agosto de 2020, sem a possibilidade de efetivar outra renovação. Diferentemente do contrato anterior, a vigilância realizada durante o dia passa a ser substituída por dois zeladores que irão trabalhar sete dias por semana.

O prefeito da Capital, Nelson Marchezan Jr, ressaltou que o ato era apenas simbólico para renovar a parceria e que é exemplo da participação da sociedade e do setor privado para manter "um espaço que virou cartão postal da cidade". A diretora geral da Uber no Brasil, Débora Woods, ressaltou que motoristas da empresa ouviam de clientes que usam o serviço que não frequentavam a orla antes da revitalização, entregue há pouco mais de um ano

A praça Júlio Mesquita, as rótulas do Gasômetro e das Cuias e o canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva também fazem parte da adoção da praça. A gestão da área permanece sob o cuidado do poder público. Idealizada pelo arquiteto Jaime Lerner, a Orla Moacyr Scliar foi inaugurada em 29 de junho de 2018 e alterou o fluxo do porto-alegrenses nos finais de semana. A orla lota com moradores e visitantes.