Trabalhadores do Imesf protestam contra demissões em Porto Alegre

Atualizada às 12h40min.

Profissionais que serão demitidos do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) que atende postos do Sistema Único de Saúde (SUS) protestam em frente à Câmara de Vereadores de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (23). São 1.840 funcionários ligados ao Imesf que serão dispensados com a extinção da instituição, cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em torno de mil pessoas participam da manifestação em reação ao fim do Imesf e também com críticas que denunciam a privatização do SUS. Dentro do Legislativo, está ocorrendo uma audiência pública na Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosman) para tratar do impacto da extinção, alternativas para o futuro do atendimento.

Devido ao protesto, o atendimento em muitos postos acabou sendo suspenso. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 67 unidades de saúde estão fechadas e 18 têm atendimento restrito.

Desde o começo da manhã, os manifestantes se movimentam na região. Depois do ato na Câmara, eles se dirigiram em passeata até o Centro Histórico, para se concentrar em frente ao Paço Municipal. A presidente da Câmara, Mônica Leal, solicitou uma reunião à tarde com os representantes dos trabalhadores e vereadores.

No Twitter, a EPTC informa que a manifestação provoca o fechamento da avenida Loureiro da Silva, em frente à Câmara, no sentido centro/bairro. Com isso, o trânsito e os ônibus estão sendo desviados pela avenida Edvaldo Pereira Paiva e Rótula das Cuias, pela orla do Guaíba.