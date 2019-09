Trabalhadores do Imesf decidem sobre greve nesta semana

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Ainda que o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr. garanta que a população da Capital não será afetada com a extinção do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf), que gerencia a saúde básica em 77 postos de saúde, os trabalhadores do órgão planejam uma semana de mobilização.

Os funcionários do instituto devem deliberar nesta semana sobre uma possível greve. Hoje, às 10h, uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosman) da Câmara de Vereadores irá discutir a situação.

A extinção do Imesf foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional a lei que criou o órgão, atendendo pedido de 17 sindicatos e entidades que ingressaram com a ação. Ao todo, 1,8 mil trabalhadores serão demitidos. A prefeitura apresentou um plano emergencial para substituir o instituto na prestação do serviço de saúde básica.