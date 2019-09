Trabalhadores do Imesf se reúnem para decidir agenda de luta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Cerca de mil trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) decidem por fazer uma assembléia geral da categoria na semana próxima semana para decidir se formam, ou não, greve. A movimentação é uma resposta à extinção do Instituto pela Prefeitura de Porto Alegre.

Na segunda-feira (23), os trabalhadores e sindicatos vão se reunir, às 10h, na Câmara de Vereadores, onde acontecerá uma audiência pública para debater o fim do Imesf e de como o Executivo municipal vai lidar com os mais de 1.800 trabalhadores que ficarão desempregados. Segundo nota divulgada pelo Sindisaúde, há pelo menos 20 ônibus confirmados que levarão pessoas de categorias solidárias, como o Sindicato dos Municipários (Simpa) e a Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição (Aserghc), além de comunidades que serão afetadas pelo fechamento dos Postos de Saúde.