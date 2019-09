Campanha contra a violência une imprensa e sociedade gaúcha

Dispostos a combater a violência no Rio Grande do Sul, autoridades e representantes de veículos de toda a imprensa gaúcha participaram de encontro pela ação 1 Segundo Contra a Violência - Você decide se ela avança, na manhã desta quarta-feira (18). O evento, realizado no Auditório Romildo Bolzan do Tribunal de Contas do Estado, trouxe dados relativos à queda da violência que comprovam a melhora na segurança pública a partir do engajamento da campanha.

Diante da ausência do governador Eduardo Leite, que não pôde comparecer por outras agendas, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior destacou que nos primeiros oito meses de 2019, houve 397 homicídios a menos do que os oito meses iniciais do ano passado. Além da participação efetiva do Estado, Ranolfo ressaltou a importância que imprensa e a sociedade civil possuem na mobilização contra a violência. "A conscientização da sociedade civil organizada é fundamental, e campanhas dessa natureza dão essa enfase de acontecer com mais possibilidade", frisou.

Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, reforçou o discurso das autoridades. "Vemos que as regiões mais violentas da cidade são as que estão fechando o comércio, o que afeta diretamente na economia. É muito importante a união dos veículos de comunicação, assim como a união de outras entidades, em prol de um bem comum". Representantes de nove entidades civis e da dupla Grenal estiveram na cerimônia para assinar o manifesto A Força da Sociedade Contra a Violência, que pode ser acessado aqui . O diretor de operações do, Giovanni Tumelero, reforçou o discurso das autoridades. "Vemos que as regiões mais violentas da cidade são as que estão fechando o comércio, o que afeta diretamente na economia. É muito importante a união dos veículos de comunicação, assim como a união de outras entidades, em prol de um bem comum".

Lançada em maio deste ano pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), a ação conta com campanhas publicitárias nos diferentes meios de comunicação (TV, rádio e jornal impresso). Na televisão e no rádio, são inseridos 30 segundos, enquanto na mídia impresso ocupa 1/2 de uma página.