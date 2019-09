Projeto propõe instalação de 'cuia gigante' na Orla do Guaíba

Uma "cuia gigante" no lugar da roda gigante. Um projeto está propondo que a orla do Guaíba receba um prédio de 80 metros em formato de cuia de chimarrão, no lugar da roda gigante que deverá ser instalada no trecho 2 do espaço . Idealizada pelo designer de produtos Itamar Nogueira, a ideia tem objetivo, conforme seu autor, de valorizar a cultura gaúcha.

“Em vez de inserir um elemento da cultura inglesa, sugiro um monumento tradicional para promover a cultura do Rio Grande do Sul”, afirma Nogueira, que diz querer apresentar a ideia como uma contraproposta à roda-gigante idealizada pela prefeitura.

Espaço interno da cuia contaria com espaço para lojas, museus e até mesmo um cinema 360º.

Batizado de Projeto Chimarrão, o prédio abrigaria um complexo multicultural e ainda contaria com espaço para lojas, museus, garagens, bibliotecas, serviços de hospedagem e até mesmo um cinema 360º, que seria posicionado na parte metálica que sustenta a cuia. Apresentações de danças gaudérias e pequenas peças de teatro tradicionais também contribuiriam para a atmosfera cultural do ambiente. Para a "bomba do chimarrão", Nogueira sugere uma atração paga: um mirante de 250 metros de altura.

O idealizador do prédio ainda ressalta a expectativa de atrair turismo não apenas de outros estados do Brasil, mas do mundo, para visitar o monumento. “Gostaria que pessoas de diversos países viessem a Porto Alegre prestigiar a estrutura, assim como turistas visitam a Torre Eiffel, em Paris, ou as pirâmides egípcias”.

