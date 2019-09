Prefeitura de Porto Alegre anuncia fechamento de instituto de saúde da família

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior, anunciou nesta terça-feira (17) que vai fechar o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf), que atende 77 postos de saúde na Capital e soma 1.840 funcionários. Todos serão demitidos. A medida, segundo a prefeitura, cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou que instituto é inconstitucional.

A decisão do STF é do dia 12, mas somente nesta terça veio à tona. O anúncio já está gerando protestos. Profissionais que atuam nas equipes foram para a frente do paço Municipal, no Centro Histórico, e promovem manifestação contra o fechamento.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior disse que as atuais equipes ficarão até 60 dias e confirmou que serão feitos os procedimentos de aviso-prévio. "O CNPJ do Imesf será extinto", disse Marchezan.

Para dar conta do atendimento, a prefeitura comunicou que vai lançar um edital de "parceria emergencial com organizações da sociedade civil". Segundo nota, "a entidade vencedora ficará responsável pela contratação de médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem e técnicos, auxiliares de saúde bucal, além de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias". A contratada deve começar a atuar entre 60 e 90 dias, garante o município.

Em nota, a prefeitura alegou que terá medidas para "ampliar e qualificar" o setor. O plano de trabalho foi apresentado pelo prefeito e o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, no Paço Municipal. "A medida é uma resposta à decisão da Justiça de considerar inconstitucional o Imesf", justificou sobre a desativação.

Segundo a prefeitura, a relatora da ação no STF, a ministra Rosa Weber, foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Luiz Fux no voto pela inconstitucionalidade. O único parecer contrário teria sido o ministro Marco Aurélio. "Pela decisão, a lei que criou o instituto deixa de existir e todas as relações jurídicas se tornam irregulares", diz.

A ação para extinguir o Imesf teve início em 2011 e foi julgada em 2013. Recursos tramitaram no STF em 2014 e outros foram negados em março deste ano até o julgamento da Primeira Turma do supremo. São autores da ação 17 entidades, entre sindicatos e associações, como o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), a Associação dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (ASSMS), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e o Sindicato dos Enfermeiros, informou a prefeitura.