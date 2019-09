Inscrições para o vestibular da Ufrgs terminam nesta segunda-feira

Terminam às 23h59min desta segunda-feira (16) as inscrições para o vestibular de 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Os candidatos interessados em uma das 3.980 vagas oferecidas devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Universidade . O valor da inscrição custa R$ 145,00 e o boleto pode ser pago até a data limite de 17 de setembro.