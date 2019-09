Chama Crioula ficará no Palácio Piratini até o dia 20 de setembro

Na manhã deste sábado, o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, recebeu a Chama Crioula e acendeu o candeeiro no Palácio Piratini, marcando oficialmente a abertura da Semana Farroupilha. A cerimônia foi acompanhada por cerca de 20 cavalarianos, que carregaram a centelha por 462 quilômetros, distância entre o município de Tenente Portela, no Noroeste do Estado, e Porto Alegre. O ato ocorre desde 1947, espalhando a Chama Crioula pelas 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul. Ela ficará no Piratini até 20 de setembro, Dia da Revolução Farroupilha.