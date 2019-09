Embarques da Azul passam ao terminal 1 do aeroporto de Porto Alegre neste domingo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Quem tiver voo da companhia Azul saindo de Porto Alegre neste domingo (15) deve ficar atento. Os embarques já estarão em novo local. A partir deste domingo, as operações de check-in e de embarque e desembarque da companhia aérea passam a ser feitas no Terminal de Passageiros 1 (TPS1), onde estão Gol e Latam. O TPS1 também passa a se chamar Terminal de Passageiros e será o único do Aeroporto Internacional Salgado Filho, agora Porto Alegre Airport.

A mudança da Azul, que tem os últimos voos no TPS2 neste sábado (14), marca a desativação definitiva do antigo terminal , que foi a primeira operação do aeroporto, pra voos. Apenas a parte administrativa da concessionária Fraport Brasil vai funcionar ali. Também será possível acessar o prédio para acompanhar pousos e decolagens e ver a pintura de Aldo Locatelli de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Nessa semana, também foi aberta a nova área de embarques internacionais no terminal maior.