Projeto de priorização do transporte coletivo é apresentado em Porto Alegre

Reduzir o tempo de viagem, trazer mais agilidade aos serviços, proporcionar melhor qualidade de vida aos passageiros. Esses são alguns dos objetivos do projeto de Priorização do Transporte Coletivo, apresentado nesta sexta-feira (13) pela prefeitura de Porto Alegre, no Paço Municipal. O projeto, que será implantado na Capital nos próximos seis meses pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), pretende atrair novos passageiros através de melhorias no serviço, como a criação de faixas exclusivas para serem utilizadas nos horários de pico.

Atualmente, Porto Alegre conta com 56 quilômetros de corredores de ônibus e 17 quilômetros de faixas exclusivas. Com o projeto, a ideia é construir pelo menos 22 quilômetros de faixas exclusivas, beneficiando 154 linhas e cerca de 450 mil usuários. O investimento aproximado, segundo o Executivo Municipal, será de R$ 800 mil, entre instalação de placas de sinalização e pinturas na via.

Para o secretário extraordinário da Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo Mata Tortoriello, a iniciativa busca mostrar o quanto a cidade ainda pode avançar em termos de mobilidade urbana. “Esse projeto trará reflexos futuros na qualidade de vida do cidadão, da cidade. Queremos trazer esse público usuário de ônibus de volta, melhorando a qualidade dos serviços e aproveitando melhor a infraestrutura que temos”, disse.

Segundo a prefeitura, o projeto pretende iniciar as marcações das faixas no trecho entre a Praça Dom Sebastião e a Praça Júlio de Castilhos, na avenida Independência. Neste local serão 1.150 metros de faixa exclusiva, beneficiando nove linhas urbanas e cerca de 38 mil usuários. Depois, será a vez da avenida Mostardeiro, que terá 500 metros de faixa exclusiva, seguida pela avenida Goethe, com 400 metros. O horário de funcionamento previsto para utilização das faixas será das 6h às 9h e das 16h às 20h.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior demonstrou satisfação com o projeto e com o apoio dos vereadores à iniciativa. “A cidade ainda não mudou, mas com a ajuda dos senhores (vereadores), estamos mudando e melhorando o futuro da Capital”, afirmou.

Locais em que as faixas serão implantadas até março 2020: