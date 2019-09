Gestão de escritórios será o tema da IV Rodada de Negócios de Sociedades de Advogadas

A quarta edição da Rodada de Negócios de Sociedades de Advogadas vai ocorrer na próxima sexta-feira (13/09), a partir das 8h30min, no auditório do Trend City Center Office, em Porto Alegre (avenida Ipiranga, 40). O tema central o evento será “Gestão de Escritório de Advocacia”.

A advogada sócia-diretora do escritório Rossi, Maffini, Milman & Grando Advogados, Mônica Canellas Rossi, será a palestrante do atividade que terá dinâmicas em grupo além do momento de troca de cartões e apresentações das participantes.

A ideia das Rodadas nasceu da constatação de que as advogadas enfrentam maiores obstáculos em questões relativas à negociação de honorários, indicações, fechamento de contratos, entre outros, em comparação com advogados homens. A primeira edição ocorreu neste ano, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com o intuito de lançar um espaço de fomento de negócios, discussões e troca de experiências entre advogadas gestoras e sócias de escritórios. O grupo é formado por 69 profissionais, e já contabilizou uma centena de participantes nas três edições anteriores.

Para uma das idealizadoras, a advogada sócia do escritório Longo, Felix e Costa Franco, Thaís Comassetto Felix, o propósito é ampliar o grupo e as relações entre as participantes de forma a aumentar a visibilidade e o alcance das sociedades de advogadas nas diversas áreas de atuação.

SERVIÇO

O que: IV Rodada de Negócios de Sociedades de Advogadas - networking, palestra pocket, discussão sobre temas que importam às sociedades femininas, apresentação da expertise dos escritórios participantes.

Quando: 13/09/2019, das 8h30min às 11h30min

Onde: Auditório do Trend City Center Office, Avenida Ipiranga, 40 - Porto Alegre

Quem pode participar: sócias de escritórios constituídos somente por mulheres ou com estas na condição de principais integrantes e gestoras.

Inscrições: pelo e-mail rodadaadvogadas@gmail.com

Investimento: R$ 30,00