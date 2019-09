Chuva marca desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Mesmo debaixo de forte chuva, cerca de 5 mil pessoas participaram na manhã deste sábado do desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre. Militares e civis marcharam ao longo da avenida Edvaldo Pereira Paiva, que foi bloqueada para o desfile, por cerca de duas horas. Nas arquibancadas, o público se apertava com capas de chuva e bandeiras para celebrar a data.

A apresentação incluiu blindados do Exército e viaturas leves da Marinha, Exército, Aeronáutica, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, EPTC e Guarda Municipal, além de cavalaria.

Militares, civis e blindados passaram pela avenida por cerca de duas horas. Foto Luiza Prado/JC

O governador em exercício, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, fez a abertura do Desfile ao lado do comandante Militar do Sul, general Antonio Geraldo Miotto. O prefeito da Capital Nelson Marchezan Júnior foi representado pela vereadora Monica Leal.

Mais de 130 cavalos participaram da comemoração. Foto Luiza Prado/JC