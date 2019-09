Aeroporto de Porto Alegre registra atrasos de voos com mau tempo

O mau tempo afeta decolagens no Aeroporto de Porto Alegre na noite desta sexta-feira (6). A Fraport, concessionária do complexo aeroportuário, informou que as operações de solo foram suspensas "devido à incidência de raios das 17h49min às 18h49min". A empresa esclarece que os pousos ocorrem normalmente, por isso não há fechamento do aeroporto.