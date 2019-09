Daer lança, ainda neste mês, licitação de 14 rodoviárias gaúchas

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) lançará um novo lote de concessões de estações rodoviárias gaúchas. Os editais de licitação começam a ser publicados ainda em setembro e atenderão 14 municípios. As cidades beneficiadas são Ajuricaba, Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Cristal, Formigueiro, Nova Petrópolis, Portão, Novo Cabrais, Restinga Seca, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, Marau, Nova Prata e Rosário do Sul.

Segundo o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, as licitações fortalecerão o sistema intermunicipal de passageiros, com infraestrutura de qualidade desde a aquisição das passagens até local adequado para aguardar os coletivos. "Aproximadamente 50 milhões de pessoas serão contempladas por essas melhorias, que estão entre as prioridades do Mapa Estratégico do governo do Estado", destaca.

Neste ano, cinco licitações já foram realizadas e quatro possuem empresa vencedora encaminhada para contratação (Taquara, Rio Pardo, Arroio do Meio e Arroio Grande). Até o fim do ano, a expectativa é de que mais de 100 editais de estações rodoviárias estejam em andamento. Ao todo, serão licitados 73 contratos de renovação das concessões e 28 de reabertura das estações rodoviárias, incluindo São Jerônimo, Nova Petrópolis e Lagoa Vermelha, entre outros municípios. Além disso, até 2020 estão programados 114 procedimentos destinados às agências rodoviárias.

Em locais onde não é viável economicamente manter uma rodoviária, funcionarão as agências, as quais começam a funcionar em 2020, em estabelecimentos comerciais, e servirão para compra de passagens e despacho de encomendas. Após a conclusão das contratações, as empresas vencedoras terão 60 dias para iniciar os trabalhos. As concessões são válidas por 25 anos e as permissões das agências rodoviárias, por cinco anos.