Trensurb opera com atrasos no sentido ao Centro de Porto Alegre

A operação do Trensurb enfrenta atrasos na manhã desta quinta-feira (5). A velocidade está sendo reduzida na Estação Fátima, em Canoas, em função de manutenção na via, informou a empresa. Os atrasos afetam a operação em direção ao Centro de Porto Alegre.

De acordo com a Trensurb, os atrasos são compensados durante o trecho. Nas redes sociais, no entanto, usuários relatam demora de mais de cinco minutos no tempo do deslocamento e de espera nas demais estações.