Sambista Elton Medeiros morre aos 89 anos no Rio de Janeiro

O sambista Elton Medeiros, conhecido pela composição de O Sol Nascerá, em parceria com Cartola, morreu aos 89 anos no Rio de Janeiro. Ele estava internado na Casa de Saúde Pinheiro Machado, na zona sul da cidade. A pedido da família, o hospital não deu nenhuma informação sobre a morte do artista.

O corpo de Medeiros está sendo velado na capela 1 do Cemitério do Catumbi, no centro da cidade, e será sepultado às 15h30min. Além de Cartola, o sambista fez parcerias com artistas como Zé Ketti e Paulinho da Viola.

A cantora Teresa Cristina divulgou uma mensagem nas redes sociais em que diz que Medeiros foi um dos "maiores melodistas" com quem ela pôde conviver. "Elton ranzinza que me dava broncas. A última foi no programa do Bial, corrigindo uma nota em O sol nascerá", escreveu a cantora.