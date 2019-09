Porto Alegre oficializa empresa que fará manutenção de mais de 600 parques e praças

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta terça-feira (3) contrato de R$ 24,8 milhões para a conservação de espaços públicos da Capital. É o maior contrato de manutenção de equipamentos de praças e parques, com o maior valor para atender a mais locais, e será executado pela empresa Ecsam Serviços Ambientais.

Até 2018, os serviços eram feitos por equipes da casa, com média de R$ 500 mil ao ano para manutenção dos equipamentos. No ano passado, foi feito o primeiro contrato terceirizado, de R$ 1,5 milhão, para a manutenção de 60 praças, menos de 10% do total.

A alegação para fazer a terceirização é porque não há pessoal suficiente para dar conta das 667 praças e nove parques de Porto Alegre. O contrato prevê que a manutenção, antes feita por servidores, seja realizada por uma empresa terceirizada e fiscalizado pela prefeitura. O negócio ainda deve contemplar rastreamento por GPS e acompanhamento dos serviços em tempo real a partir de sistema desenvolvido pela Procempa.

“É uma mudança de paradigma, no qual a máquina pública planeja, faz contratos com terceirizados e fiscaliza”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior durante cerimônia no Salão Nobre do Paço Municipal.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é realizar a manutenção de todas as praças da Capital em até um ano. Os serviços compreenderão conservação de passeios e pavimentos, conserto e instalação de novos equipamentos e manutenção de quadras esportivas.