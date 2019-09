Obras para concluir ciclovia da avenida Ipiranga começam nesta terça

Quem passou pela região da avenida Ipiranga, uma das principais vias da zona leste de Porto Alegre, percebeu um movimento diferente no fim de semana. Estacas fincadas no canteiro que margeia o arroio Dilúvio, no sentido bairro-centro, apontavam o que foi confirmado nesta segunda-feira (2) pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). As obras do último trecho que falta ser implantado da ciclovia vão começar nesta terça-feira (3).

A EPTC informou no fim da tarde desta segunda que a largada das intervenções será às 11h na esquina da rua Lucas de Oliveira com a Ipiranga. O trecho que falta ser feito soma 1,7 quilômetro e se estende até a avenida Salvador França.

Nesta segunda, homens faziam a marcação do trajeto da ciclovia. Foto: Marcelo Ribeiro

Homens trabalhavam em medições e estaqueamento para indicar o caminho da futura via para as bicicletas. Segundo a prefeitura, a obra é uma contrapartida do Shopping Iguatemi pela expansão do empreendimento. No começo do ano, outro trecho foi finalizado, entre a Lucas e rua João Guimarães, próximo ao Zaffari da Ipiranga. Alegando falta de verbas, a prefeitura diz que depende das compensações de projetos imobiliários para ampliar a malha cicloviária.

A ciclovia da Ipiranga prevê uma extensão de 9,4 quilômetros entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Antônio de Carvalho, na ponta extrema, no leste da cidade. Deste total, 7,7 quilômetros estão prontos.

O secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, informou que a prefeitura tenta liberar R$ 6 milhões de um programa Ministério de Desenvolvimento Regional, que envolve financiamento da Caixa Econômica Federal, para retomar o plano de implantar as vias. Segundo Tortoriello, o município está entregando documentação. "Pretendemos avançar no próximo ano, mas depende de o recurso financeiro ser liberado, e leva tempo pois é mais burocrático".

Sobre quantos quilômetros podem ser implantados com o aporte, o secretário diz que "quando tivermos dinheiro, vemos quantos quilômetros podemos fazer".