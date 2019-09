Quina acumula e pode pagar R$ 27 milhões nesta segunda-feira

Oito modalidades das Loterias Caixa podem distribuir R$ 107,3 milhões em prêmios nesta semana. Nesta segunda-feira (2), a Quina, que está acumulada, deve pagar R$ 27 milhões para os acertadores dos cinco números. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País e também no Portal Loterias Online ( www.loteriasonline.caixa.gov.br ).