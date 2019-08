Porto Alegre tem 15 casos de suspeita de sarampo

Porto Alegre investiga 15 casos suspeitos de sarampo, informou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta sexta-feira (30). Em nota, a pasta afirma que entre os suspeitos têm histórico de viagens à Itália e São Paulo, dois locais com confirmação de surto. Segundo o Ministério da Saúde, 13 estados já têm confirmação de contágio pela doença. Caso seja confirmada alguma das suspeitas, será o primeiro caso no Rio Grande do Sul desde o começo do surto.

Segundo a a chefe da Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis (EVDT) da SMS, enfermeira Sonia Regina Coradini, a recomendação é de "revisar a situação vacinal." Toda pessoa que não tem certeza se tomou a dose e que não tenha como comprovar através da carteirinha de vacinação, deve tomar buscar um post para se vacinar. Segundo a chefe do departamento, são duas doses para todas as pessoas com até 29 anos e uma para quem tem até 49 anos.

Nesta semana, o governo gaúcho recebeu 138,2 mil doses para reforçar os estoques. Não há uma previsão de campanha de vacinação contra o sarampo. Além das pessoas que podem tomar a vacina pelo Sistema Público de Saúde (SUS), o governo implementou a “Dose Zero” para bebês entre seis e 12 meses. No Rio Grande do Sul, 70 mil crianças devem receber a dose preventiva.

De acordo com o último boletim publicado pelo ministério, foram registrados 2.565 casos de sarampo no País este ano. Destes, 2.457 foram apenas no estado de São Paulo. A capital paulista teve, na quarta-feira (28), a primeira morte - o único caso de óbito por sarampo registrado desde 1997 no Brasil. Foi o de um homem que não havia tomado vacina.

A Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis (EVDT/SMS) emitiu alerta epidemiológico na quinta-feira (29), onde destaca a importância de notificação imediata à EVDT de toda suspeita de sarampo no momento do atendimento de saúde. Segundo comunicado da secretaria de Saúde, os sintomas não dependem da idade. A suspeita poderá vir quando a pessoa está com febre, pintas vermelhas na pele, com tosse e/ou escorrimento das vias nasais e/ou conjuntivite.