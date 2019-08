Consórcio vence leilão da iluminação pública de Porto Alegre com valor 45% menor

O leilão para repassar a exploração da iluminação pública de Porto Alegre ao setor privado já tem vencedor. O consórcio I.P. Sul (Quantum Engenharia, GCE SA, Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano, STE Serviços Técnicos de Engenharia) fez a melhor oferta, com proposta que ficou 45,64% abaixo do que a prefeitura se propões a repassar como contrapartida.

O consórcio propôs R$ 1,75 milhão, quase a metade do que o edital previa de R$ 3,21 milhões mensais. Com isso e sendo oficializado o resultado após prazos e todas as comprovações, o vencedor que assumirá investimentos e manutenção da iluminação pública da Capital receberá R$ 418,8 milhões em 20 anos de concessão. O valor que a prefeitura havia estipulado para o período era de até R$ 741,5 milhões.

O pregão com a abertura dos envelopes ocorreu na manhã desta quinta-feira (29) na bolsa de valores de São Paulo, B3, em São Paulo. Oito grupos se habilitaram na concorrência.

A assinatura do contrato deve ser feita no quarto trimestre deste ano, e os serviços estão previstos para começarem a ser feitos em 2020. O edital prevê a troca dos mais de 100 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED, gerando economia de cerca de 50%, informou o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) coordenou, com a prefeitura, os estudos de modelagem da PPP, com o apoio técnico do consórcio liderado pela Houer Modelagem de Projetos Públicos e Privados, juntamente com as empresas RSI Engenharia, Maciel Rocha Advogados e Albino Advogados Associados.