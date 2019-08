Após pichação, prefeitura de Porto Alegre limpa recém-entregue Largo dos Açorianos

Apenas cinco dias depois de ser oficialmente inaugurado em Porto Alegre , o novo Largo dos Açorianos precisou de uma limpeza na segunda-feira (26). Funcionários do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) tiveram de limpar paredes do viaduto e bancos do concreto do espaço, que receberam pichações feitas com tinta vermelha. A área foi aberta de forma oficial na última quinta-feira (22).

Em nota, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, diz que os serviços de limpeza serão feitos "quantas vezes forem necessárias". "Não iremos nos curvar ao vandalismo. Seguiremos vigilantes", disse, afirmando "torcer" para que pichadores sejam "presos na próxima vez". A Lei Complementar 832 de 2018 estabelece punições para atos de depredação e vandalismo do patrimônio público ou privado.

A prefeitura informa ainda que existem projetos para instalar câmeras de monitoramento no Largo e que a Guarda Municipal atua em patrulhamentos ostensivos regulares durante 24 horas por dia no Largo dos Açorianos, assim como em outros pontos da cidade, além de em ações com a Brigada Militar e Polícia Civil. Já existe projeto para a instalação de câmeras de monitoramento no Largo dos Açorianos.

Os moradores podem denunciar esses casos pelos telefones 153 (Disque Denúncia) ou 156 (Fala Porto Alegre). No acumulado deste ano, a Guarda Municipal registrou 34 denúncias de pichação, e 22 pichadores foram detidos.