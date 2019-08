Consórcio português é confirmado como vencedor de licitação do Trecho 3 da orla

O trecho 3 da orla do Guaíba, entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante, será revitalizado pelo consórcio ACA/RGS. A informação foi confirmada pela prefeitura de Porto Alegre nesta segunda-feira (23). O grupo havia obtido vitória preliminar na licitação e, após o fim do prazo para recursos, foi confirmado como vencedor.

O consórcio - formado por empresas do Brasil e de Portugal - entregou, entre as quatro empresas concorrentes, a melhor proposta financeira, 19,3% mais barata do que o orçamento prévio feito pela prefeitura - enquanto o município estimou, no edital, um custo de R$ 57 milhões para fazer a obra, as empresas chegaram a uma oferta de R$ 46,1 milhões para a execução.

A área de intervenção é de 14,6 hectares. O projeto, de autoria do arquiteto Jaime Lerner, prevê aproximadamente 200 vagas de estacionamento, mais de 550 árvores dos tipos cedros, figueira, jerivá, cerejeira e coronilha, três estruturas de bares idênticas às já em funcionamento no trecho 1, próximo à Usina do Gasômetro, quadras para prática esportiva, vestiários e a maior pista de skate da América Latina certificada pela Confederação Brasileira de Skate e pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

A previsão é que a obra seja iniciada em setembro e concluída em 12 meses, se o cronograma físico-financeiro for cumprido à risca.