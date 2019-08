Largo dos Açorianos é entregue à população

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, entregou nesta quinta-feira um Largo dos Açorianos revitalizado à população. Após quase três anos de atraso, a obra no Centro da cidade, que custou cerca de R$ 5,4 milhões em verbas do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, foi oficialmente finalizada. Ainda na cerimônia, o prefeito anunciou que será lançado, nesta sexta-feira, um edital para adoção do espaço.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Breemm, a expectativa é de que do município possa contar com a ajuda para garantir a conservação e preservação das áreas revitalizadas. "Esse não é um espaço do poder público, é um espaço de Porto Alegre e esperamos que possa contar tanto com a população, quanto com a iniciativa privada para se apropriar desses espaços", disse. "Esperamos que a utilização desse espaço pelos porto-alegrenses possa impedir também os atos de vandalismo", completou.

Notícias sobre Porto Alegre são importantes para você?

Durante a cerimônia, Marchezan frisou a importância de cuidar dos espaços revitalizados na Capital. "Esse é um espaço que vai ser utilizado por todos, então é necessário que a população se conscientize. Se a praça é da população, o lixo também é da população e nada supera o cuidado da comunidade com o patrimônio".

Há três semanas, a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda. desmontou o canteiro de obras, deixando o espaço à vista. No início do mês, testes foram realizados nos dois espelhos d'água que contemplam a revitalização.

O projeto do Largo dos Açorianos contempla dois espelhos d'água em níveis distintos, interligados por uma queda d'água que fará, juntamente com os aspersores (bico de fonte tipo gêiser), a movimentação da água que circulará em um circuito fechado entre os dois espelhos, por meio de bombas hidráulicas. Além disso, fazem parte do novo espaço esplanadas, bancos e lixeiras. A expectativa da prefeitura é de que a área seja adotada em breve.