Gisele Bündchen: 'Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo na Amazônia'

A reação global às queimadas na Amazônia foi reforçada por um post em tom de apelo da modelo gaúcha Gisele Bündchen no Twitter e Instagram. "Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo na Amazônia", escreveu a modelo. O post teve mais de 500 mil curtidas e 8,6 mil comentários até a tarde desta quinta-feira (22) no Instagram.

Gisele, que mora nos Estados Unidos e é ativista de causas ambientais, compartilhou uma petição do Greenpeace denominada "Salve a Amazônia" (Save the Amazon). Em posts anteriores, a modelo citou os focos de incêndio crescentes, ilustrando com mapa com as marcações de onde estão os focos.

Ela também citou o fenômeno de segunda-feira (19), em São Paulo, quando o dia virou noite e foi associado a nuvem de fumaça gerada pelas queimadas. "Isso precisa parar! Precisamos cuidar da nossa floresta!", clamou em outro post, no dia 20.