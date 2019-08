Homem tenta incendiar ônibus em Copacabana e se esfaqueia

Um homem se esfaqueou após tentar incendiar um ônibus, na tarde desta quinta-feira, na Rua Barata Ribeiro, na esquina com a Rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, na Zona Sul. Segundo o motorista do coletivo, o homem retirou de uma mochila um produto e o jogou em um dos bancos. Em seguida, ele ateou fogo e saiu do veículo.