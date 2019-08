Serviço de ônibus circular no Campus do Vale da Ufrgs será suspenso

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) informou que o serviço de ônibus circular no Campus do Vale será suspenso a partir das 14h desta quinta-feira (22). A suspensão ocorre em função de "insuficiência de saldo no contrato de abastecimento".

A medida, no entanto, não tem a ver com restrição de recurso orçamentário. Por meio da assessoria de imprensa, a Ufrgs esclarece que houve um problema de interpretação no contrato firmado entre a universidade e a empresa que opera o serviço, mas que a Superintendência de Infraestrutura da Ufrgs (Suinfra) já trabalha para resolver o caso.

Cerca de duas mil pessoas utilizam o transporte diariamente. A previsão é de que o serviço possa ser restabelecido nesta sexta-feira.