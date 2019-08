Jovem que atacou alunos com machadinha era ex-aluno de escola e alegou sofrer bullying

Um jovem de 17 anos e ex-aluno da escola em que entrou e atacou outros estudantes com uma machadinha. Este é o perfil do autor da investida que ocorreu no começo da tarde desta quarta-feira (21) no Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand, no município de Charqueadas, na Região Carbonífera gaúcha e distante pouco mais de 50 quilômetros de Porto Alegre. O ataque foi no começo da tarde desta quarta-feira (21).

Ao ser ouvido na Polícia alegou ter sofrido bullying e que teria se inspirado no tiroteio de Suzano (SP), quando dois jovens (um deles menor de idade) provocaram dez mortes em escola. O ataque foi em março.

O autor foi apreendido por volta das 16h, após ter fugido da escola onde provocou ferimentos superficiais em quatro estudantes - sendo dois meninos e duas meninas. Mais duas estudantes foram atendidas no hospital da cidade, mas com quadro de pânico devido à violência. O acusado confessou a ação, que teria planejado. O Ministério Público da Infância e da Juventude de Charqueadas vai solicitar a internação provisória do adolescente.

O delegado de Polícia Fabio Motta, que acompanhou a apuração e depoimento do jovem, disse que o pai do garoto, que não teve o nome divulgado, avisou a Brigada Militar sobre onde estava o filho. O pai, que é militar da reserva, encontrou o ex-aluno em casa e conseguiu que ele revelasse o que havia feito. Antes um aluno da escola havia indicado um suspeito. Motta afirmou que o autor não tem antecedentes.

Em nota, o governo gaúcho disse que acompanhava "com máxima atenção o fato criminoso" ocorrido em Charqueadas. O Instituto-Geral de Perícias periciou a sala onde ocorreu o fato. A escola atende cerca de 700 alunos dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico e funciona nos três turnos (manhã, tarde e noite).

No ataque, o ex-aluno, que frequentou a escola há dois anos, também levava líquido inflamável em recipientes em uma mochila e tentou atear fogo em uma sala do 7º ano do Ensino Fundamental. Logo após, o garoto desferiu golpes contra um estudante e foi impedido pelo professor de Educação Física da escola, Juliano Mantovani, que relatou ter desarmado o suspeito, evitando consequências ainda mais graves, segundo o MP.