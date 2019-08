Prefeitura e Zaffari vistoriam reforma do telhado do terminal Triângulo

A reforma do telhado do terminal de ônibus Triângulo, sem cobertura há quatro anos devido a um temporal que destelhou a estação na zona Norte de Porto Alegre, passou por vistoria da prefeitura e do Grupo Zaffari nesta quarta-feira (21). A obra, que teve a execução iniciada pelo grupo no começo de junho, tem previsão de entrega para o final de novembro deste ano.

Duas das 15 etapas de execução já foram finalizadas. A parte pronta, em trecho logo ao início do terminal, inclui telhado reformado e pintura. A recuperação, orçada em R$ 1,6 milhão, foi viabilizada por meio de parceria entre a prefeitura e o Grupo Zaffari . Ela prevê os serviços de fechamento e revitalização da estrutura do local e da iluminação.

Local passou por vistoria nesta quarta-feira. Foto Marcelo G. Ribeiro/JC

Até agora 12,5% dos trabalhos foram executados. "Dividimos a obra em etapas para trazer o menor transtorno possível a quem transita pelo terminal", disse o secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, durante a vistoria.

A aposentada Nelsa da Silva, que utilizava o terminal pela primeira vez desde a entrega dos primeiros reparos, comemorou a novidade. "É pouquinho, mas já garante que a população não precise esperar o ônibus no relento", observou Nelsa.

Nelsa da Silva comemorou trecho da obra já finalizada. Foto Marcelo G. Ribeiro/JC

O prefeito Nelson Marchezan Júnior afirmou que a viabilização da obra por meio de contrapartida garante a qualidade da reforma. "Como não precisamos fazer licitação, a obra é mais rápida. O fornecedor é selecionado pelo Zaffari, que é uma empresa de credibilidade, e que com certeza ao colocar seu nome aqui vai realizar uma obra segura, bonita e de primeira linha", disse Marchezan.

O Termo de Conversão em Área Pública (TCAP), assinado entre a prefeitura e o Zaffari, coloca a reforma da cobertura do terminal como contrapartida para que a empresa possa instalar um novo empreendimento na zona Norte de Porto Alegre.

O diretor do grupo Claudio Luiz Zaffari contou que o empreendimento ainda está sendo aprovado. De acordo com Zaffari, a contrapartida prevê a recompra de um terreno "que terá múltiplo uso", sem dar mais detalhes do investimento. Uma nova unidade unidade de supermercado da rede também está prevista para a zona Norte, e será anunciada em breve, segundo o diretor.