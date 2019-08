Audiência Pública discute implantação de Mina Guaíba

A audiência pública promovida pelo Ministério Público (MP), na noite de terça-feira (20), em Porto Alegre, propôs um debate sobre a viabilidade de implementação do projeto Mina Guaíba. Caso aprovado, será a maior mina de carvão mineral a céu aberto do país - com a extração de 142 milhões de toneladas de carvão ao longo de 30 anos.

Além de dados técnicos, Cristiano Weber, gerente de sustentabilidade corporativa da Copelmi Mineração, responsável pela proposta, apontou que serão criados “mais de 500 empregos diretos” apenas na etapa de implementação da mina. “Durante os anos de operação, serão mais de cinco mil.” Além disso, poderá ser criado um polo carboquímico na região, podendo gerar mais de R$ 4 bilhões em investimentos.

Contra o projeto esteve o professor Dr. Rualdo Menegat, do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Segundo ele, abrir uma mina há 16,77 km de distância do centro da capital poderá contaminar o rio Jacuí com carvão, “que é um dos minerais mais complexos que há.” Na apresentação, mostrou que a matéria prima “possui quase todos os elementos - inclusive elementos perigosos, como o mercúrio.”

Menegat também falou que a remoção de cinco milhões de toneladas por ano, além de avançar com a precarização das estradas da região, criará uma domo de poeira sobre a região metropolitana, “que poderá criar neblinas e chuvas ácidas”, comentou.

Para a implementação da jazida também será feito o reassentamento involuntário do loteamento Guaíba City e do assentamento Apolônio de Carvalho. Os dois ficam entre os município de Charqueadas e Eldorado do Sul, onde planejam fazer a extração.

Apesar da audiência não fazer parte do processo ordinário do licenciamento, foi organizada pelo MP para promover o debate em Porto Alegre, uma vez que a cidade terá seus únicos dois pontos de captação de água atingidos. Até o momento, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) não tem um posicionamento ou prazo para a emissão de parecer final.