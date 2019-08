MEC quer que as universidades particulares possam revalidar diplomas

O MEC quer alterar a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para que o reconhecimento de diplomas estrangeiros possa ser feito também por universidades particulares. Hoje só as públicas federais, com curso de mesmo nível e área equivalente, têm competência legal. Segundo Arnaldo Lima, secretário de Educação Superior, essa análise é "devagar e complexa" e se aproveitou a "janela de oportunidades" criada pela proposta do Future-se.