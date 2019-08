Nova ponte sobre o Arroio Dilúvio é liberada em Porto Alegre

O caótico e sempre estressante trânsito de Porto Alegre ganhou um facilitador na manhã desta sexta-feira (15). Em uma parceria com a prefeitura de Porto Alegre, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) construiu uma ponte sobre o Arroio Dilúvio, em frente ao Museu de Ciências e Tecnologia, na avenida Ipiranga. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), por dia, cerca de 55 mil veículos percorrem o trecho da principal via da Capital nos dois sentidos.

Com a obra, automóveis, motocicletas, bicicletas e, até mesmo pedestres, ganham mais uma opção para cruzar a via. A ponte tem 26,5 metros de extensão, com 13,6 metros de largura. São três faixas de rolamento, uma de ciclovia e uma de passeio. Também possui uma sinalização viária, com sinaleiras, placas e pintura de faixas. O investimento foi de R$ 2,6 milhões.

A iniciativa pioneira da Pucrs conta ainda com a revitalização de uma área de 11 mil metros quadros da Ipiranga, entre as ruas Salvador França (Terceira Perimetral) e Cristiano Fischer. Entre as atribuições da universidade estão o paisagismo, o mobiliário urbano e a intervenção artística, com o objetivo de promover mais segurança e qualidade de vida na região. A instituição adotou o canteiro central da via, aderindo ao projeto Verdes Complementares, da prefeitura. Ao todo, já são mais de 20 áreas adotadas na cidade.

A arquiteta da Pucrs Dulce Dias Carlos, responsável pelo projeto, conta que, além dos carros e das bicicletas, o pedestre também utiliza bastante a área, por isso foram criados canteiros, com brita, onde as pessoas terão mais segurança ao longo do passeio ou uma simples caminhada. "No percurso serão encontrados totens, feitos com material reciclado, dando uma ideia de preservação do meio ambiente. Além disso, as pessoas terão arte no espaço. Os postes serão todos pintados, por enquanto foram três contemplados por um artista plástico, que tem um conceito, integrando elementos da natureza, como o encontro das águas e a vegetação, e a comunidade. Em breve, será feita uma exposição contando tudo isso", explica.

E as melhorias não param por aí. Um projeto que ainda está sendo executado prevê, a partir desta nova ponte, uma ligação direta com o hospital São Lucas e Campos de Saúde da Pucrs. "Estudos de tráfego apontaram que cerca 70% dos veículos que entram no hospital passam em frente à universidade, possibilitando que eles façam o retorno, entrando à esquerda, evitando horários mais críticos com trânsito de ônibus, táxis e aplicativos", conta o gerente de infraestrutura da Pucrs, Hélio Giaretta.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destacou a importância de parcerias público-privadas como a que resultou na construção da ponte e enalteceu a participação da instituição nas melhorias e no desenvolvimento do município, trazendo melhorias para a Capital. "O que mais me impressiona na obra da ponte é que ela iniciou em 11 de fevereiro deste ano. Que inveja branca, meu secretário de infraestrutura ( Marcelo Gazen). Então, isso nos indica que precisamos cada vez mais liberar a máquina pública das atividades que não são prioridades e que ela não consegue fazer como a iniciativa privada", aponta o mandatário municipal.