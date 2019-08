Áreas verdes e nova ponte sobre o Arroio Dilúvio serão inauguradas nesta sexta-feira

Uma nova ponte atravessando o Arroio Dilúvio, construída pela universidade em frente ao Museu de Ciências e Tecnologia, deve ajudar no trânsito dos cerca de 55 mil veículos, em média, que circulam pela região por dia, segundo dados da EPTC, além de facilitar o acesso ao Hospital São Lucas e o Instituto do Cérebro RS.

As intervenções urbanas da Pucrs ainda incluem a revitalização de uma área de 11 mil metros quadrados do canteiro central da avenida Ipiringa, entre a 3ª Perimetral (Doutor Salvador França) e a Rua Professor Cristiano Fischer. A ação contemplou novo paisagismo, mobiliário urbano e intervenção artística. Projetos de diagnóstico e monitoramento ambiental, com um programa de restauração da Bacia do Arroio Dilúvio, também estavam previstos pela Pucrs.

A solenidade de inauguração deverá contar com as presenças do prefeito Nelson Marchezan, do reitor da universidade, Ir. Evilázio Teixeira, e do vice-reitor, Jaderson Costa da Costa.