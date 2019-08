Uergs abre processo seletivo para contratação de professores substitutos

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está com processo seletivo aberto para contratação de professores substitutos das áreas de 'Engenharia Elétrica', 'Biotecnologia' e 'Administração, economia e finanças'. As inscrições já estão abertas e o prazo se encerra no dia 25 de setembro.

São duas vagas para as unidades em Guaíba e Porto Alegre, além de cadastro reserva para a unidade em Bento Gonçalves. Serão contratados professores com mestrado, para um regime de trabalho de 40 horas semanais. A taxa de inscrição para o concurso é de R$ 195,02.

Os contratos serão temporários para a substituição de docentes que estão em licença, aposentados ou que pediram demissão. Os salários variam entre R$ 5.874,90 e R$ 8.601,29, conforme a formação do candidato.

O edital com as informações sobre o processo seletivo e a distribuição das vagas está disponível no site uergs.edu.br

VEJA OS DETALHES