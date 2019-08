Rio Grande do Sul amanhece com mínima de 4°C negativos nesta quarta-feira

O frio intenso no amanhecer desta quarta-feira (14) fez as temperaturas despencarem em todas as regiões do Rio Grande do Sul, especialmente na Serra, Fronteira Oeste e Norte gaúcho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 14 municípios registraram mínimas abaixo de zero grau. A mínima no Estado foi em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, onde os termômetros marcaram -4°C.

Em Vacaria, durante o alvorecer de hoje fez -2,9°C e -2,1° em Cambará do Sul. Em Caxias do Sul, a mínima durante a madrugada foi de 0°C e a máxima não deve passar de 13°C hoje. Já a temperatura mínima em Porto Alegre foi de 6°C.

Frio intenso mudou a paisagem nos Campos de Cima da Serra. Foto Geane Martins/Divulgação/JC

A Polícia Rodoviária Federal chegou a alertar os motoristas para redobrarem os cuidados no trânsito na região da Serra, diante da possibilidade de gelo na pista.

A previsão do tempo indica que o frio ainda permanece no amanhecer desta quinta-feira (15), com gradual elevação das temperaturas a partir da tarde. Na sexta-feira, o clima deve ficar mais ameno. No domingo, no entanto, a instabilidade volta ao Estado.

Com agências