Porto Alegre terá roda gigante na orla do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre quer instalar uma roda gigante da orla do Guaíba. Com o trecho 1 revitalizado desde o ano passado e o trecho 3 com licitação de revitalização em andamento, faltava um projeto para o trecho 2, para completar a modernização entre a Usina do Gasômetro e o Parque Gigante. Por enquanto, ainda não há um projeto, mas já há algumas definições – o perímetro entre a Rótula das Cuias e a foz do Arroio Dilúvio será destinado à diversão e contará com uma roda gigante de pelo menos 80 metros de altura.

Está prevista para segunda-feira (12) a publicação de edital de consulta pública sobre a proposta da prefeitura para o trecho 2. A população terá 30 dias para fazer suas sugestões e críticas com relação ao projeto, que foi desenvolvido com o auxílio do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops). Depois disso, o prefeito Nelson Marchezan Júnior estima em um a dois meses até que o edital de licitação, propriamente, seja concluído e publicado.

Ao contrário dos trechos 1 e 3, o trecho 2 será revitalizado a partir de parceria público-privada. A empresa que vencer o certame ficará responsável por pagar do seu próprio bolso os investimentos necessários (como a construção da roda gigante, por exemplo) e pagar investimentos e manutenção durante o tempo de concessão previsto no contrato. Em princípio, esse período será de 35 anos, mas poderá mudar depois da análise do conteúdo da consulta pública.

A previsão de gasto é de R$ 70 milhões para a implementação da infraestrutura e outros cerca de R$ 430 milhões de melhorias e manutenção durante esses 35 anos, mas o valor pode variar, dependendo do que constar na consulta pública. Entre as contrapartidas possíveis para o investidor, está a cobrança de ingressos para andar na roda gigante, que terá cabines para 10 a 15 pessoas.

A instalação de uma roda gigante no trecho 2 foi sugestão do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que elaborou o projeto arquitetônico dos trechos 1 e 3. Lerner esteve presente no anúncio da publicação da consulta pública, nesta sexta-feira (9). Ele veio para receber o título de Cidadão de Porto Alegre na Câmara Municipal. "Me traz orgulho ter feito parte desse projeto, por saber que Porto Alegre está aproveitando. É uma obra que é exemplo para o Brasil pela retidão com que foi feita", elogia.

Para Marchezan, a roda gigante será um ponto turístico de referência nacional, pois poderá ser a maior roda gigante do Brasil – a maior, hoje, está no parque Hopi Hari, em São Paulo, e tem 44 metros de altura. Uma estrutura de 83 metros de altura está sendo erguida no Rio de Janeiro. "O investidor terá a oportunidade de superar essa altura e, se desejar e tiver recursos, fazer a maior roda gigante do País em Porto Alegre. Todos que vierem ao Estado irão querer passar pelo menos um dia na Capital para conferir", destaca. A título de comparação, a London Eye, tradicional roda gigante de Londres, tem 135 metros de altura.