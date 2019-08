Homem que tentou fugir vestido de mulher morre enforcado em presídio

O preso Clauvino da Silva, de 42 anos, que ganhou destaque no noticiário do Brasil e do mundo ao tentar escapar do complexo penitenciário de Gericinó (Bangu) vestido de mulher, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (6), dentro do presídio.

Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), a morte foi provocada por enforcamento. Clauvino tentou fugir do presídio no último sábado com uma máscara, uma peruca e as roupas de sua filha adolescente, mas o plano foi frustrado por agentes penitenciários. Segundo a Seap, o preso foi encontrado morto dentro de sua cela, enforcado com um lençol. Os bombeiros foram acionados e a Polícia Civil investigará o caso. A secretaria instaurou uma sindicância para apurar os fatos.