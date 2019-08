Ufrgs é avaliada como a 3° melhor universidade federal do País

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi avaliada como a 3ª melhor universidade federal do Brasil, em levantamento feito pelo The Center for World University Ranking (CWUE), que compreende o período de 2019 a 2020. A instituição ficou atrás apenas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (5), abrange duas mil instituições de ensino do mundo inteiro, sendo que nas cinco primeiras colocações estão as universidades americanas e britânicas. No ranking mundial, a Ufrgs ocupa o 454º lugar da lista.

Dentre os critérios avaliados pelo CWUE, estão a qualidade da educação (número de egressos que receberam prêmios de alto nível), empregabilidade de alunos (número de egressos que possuem posições de destaque em grandes empresas), qualidade do corpo docente (número de professores que receberam prêmios de alto nível) e performance de pesquisa (dividida nos itens: produção de pesquisa, publicações de alta qualidade, influência e citações). No indicador de no indicador de produção em pesquisa, a Universidade obteve seu melhor desempenho.