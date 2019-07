Brechocão tem edição extra no Parque da Redenção

Nos próximos dois domingos, 4 e 11 de agosto, das 9h as 16h, o Parque da Redenção em Porto Alegre recebe mais uma edição do Brechocão. O evento utiliza os recursos arrecadados para custear as despesas decorrentes do atendimento a animais em situação de vulnerabilidade, como ração, albergagem, veterinário e castração.