Mais de 370 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe em Porto Alegre

2019-05-24 12:27:03

Mais de 370 mil pessoas que compõe os grupos prioritários já foram imunizados em Porto Alegre, de acordo com levantamento divulgado pela prefeitura da Capital nesta sexta-feira (24). A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe foi lançada no dia em 10 de abril e segue até o dia 31 de maio. O número de imunizações registrado até agora representa 61% da meta, dos 90% estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A categoria preferencial abrange crianças de seis meses a menos de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos, professores e pessoas com doenças crônicas. Também recebem a vacina pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional e funcionários da segurança pública e forças armadas.

A influenza é uma infecção do sistema respiratório. Doença muito comum em todo o mundo, sendo possível uma pessoa contrair a influenza várias vezes ao longo de sua vida. É também frequentemente confundida com outras viroses respiratórias. A principal complicação são as pneumonias, responsáveis por um grande número de internações hospitalares no país.