Prefeitura nomeia 100 novos professores de Educação Infantil e Anos Iniciais

11

685595

2019-05-23 18:38:55

A prefeitura de Porto Alegre publicou em seu Diário Oficial (Dopa) nesta quinta-feira (23) os nomes de 100 professores aprovados nos concursos públicos para Educação Infantil e Anos Iniciais. São 84 professores com habilitação em Anos Iniciais e 16 com habilitação em Educação Infantil. No início do mês, haviam sido chamados outros 80 professores para atuarem nessas etapas.

Os aprovados deverão comparecer na próxima quarta-feira (29), às 9h, na Secretaria Municipal de Educação (rua dos Andradas, 680, 6º andar, Auditório) para tratar da nomeação e encaminhar os exames complementares de ingresso e agendamento de posse - o aprovado deve levar documento de identificação com foto. Os certames foram organizados pelas secretarias municipais de Planejamento e Gestão e Educação.